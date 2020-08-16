50 milyon dolarlık kumpas kavgası

16 Ağustos 2020 Pazar, 02:56

Muhtarların kurduğu Ulusal Muhtariyet Partisi’nin (UMP) eski genel başkanı Fehmi Öztürk, ortağı inşaat şirketi sahibi Fırat Muşlu tarafından kumpas kurularak 50 milyon dolar dolandırıldığını iddia etmişti.



Ortak olduğu inşaat şirketine ait milyonlarca liralık çeki şahsi borçları nedeniyle kullanarak şirketi zarara soktuğu iddiasıyla Fehmi Öztürk hakkında, ‘Güveni kötüye kullanmak’ suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul mahkemelerinde açılan davalarda eski muhtar ve Ulusal Muhtariyet Partisi eski genel başkanı Fehmi Öztürk ve iş insanı Fırat Muşlu’nun dolandırıcılık iddialarına göre olay şöyle gelişti.

“TAPU DEVİRLERİNİ YAPMADI” İDDİASI

Tekstil firması Giff Tekstil’in sahibi Fırat Muşlu, kurduğu Durak Plus Gayrimenkul A.Ş. ile çeşitli projelere imza attı. Muhtarların kurduğu Ulusal Muhtariyet Partisi’nin (UMP) eski genel başkanı Fehmi Öztürk, ortaklık karşılığında Fırat Muşlu’ya gayrimenkul ve menkullerden oluşan bir taahhütname verdi.



Ancak Öztürk, 2014’te yarı yarıya ortak olduğu Durak Plus Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ye, ortak olurken vermeyi taahhüt ettiği ödemeleri ve tapu devirlerini yapmadı.

Fırat Muşlu, dolandırıldığını iddia ediyor.

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İNCELEDİ

Fehmi Öztürk’ün şirkete ortak olmasından 3 yıl sonra şirket denetiminde yolsuzluk iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine oluşturulan tahkim heyeti bir çalışma gerçekleştirdi ve Fırat Muşlu’yu haklı buldu. Heyet, şirketin paralarını Fehmi Öztürk’ün üzerine geçirdiğini belirledi. Bağımsız denetçiler de şirketi inceledi, Muşlu’nun 85 milyon TL alacağı olduğunu belirledi.



Tahkim heyetinin kararı üzerine Fehmi Öztürk, Fırat Muşlu’ya hisselerini devretti, borçlu olduğunu kabul ederek 20 milyon TL’lik senetleri kendi rızasıyla Muşlu’ya verdi. Öztürk’ün çocukları ve avukatı borcu kabul ederek bonolara imza attı.

ÖZTÜRK, YARALAMA İDDİASIYLA SUÇ DUYURUSU YAPTI

Fehmi Öztürk ise borcuna karşı imzaladığı senetlerin kendisine zorla imzalattırıldığını ileri sürerek bonoları imzaladıktan 2 yıl sonra bono ödeme tarihleri yaklaştığında, Fırat Muşlu ve tahkim heyeti üyeleri hakkında rüşvet, organize suç örgütü, senet yağma, hakaret, yaralama suçlarından şikâyetçi oldu. Fehmi Öztürk, Muşlu ile arasındaki anlaşmazlık konusunda arabuluculuk yapmaya soyunan AKP’li eski vekil Cuma İçten tarafından darp ettirildiğini ileri sürdü.



Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi’ne geçen ve AKP’den ayrılma sürecinde iktidara yakın medyanın hedefi olan Cuma İçten’in Öztürk’ü darp ettirdiği iddiası Sabah ve Takvim gazetelerinde yer buldu. İçten ise Sabah Gazetesi’ni yalan haber yapmakla suçlayıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.



Ancak savcılık ‘senet yağması’ suçundan kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Fehmi Öztürk’ün itirazı üzerine ise tahkim heyetinin verdiği kararı mahkeme usul eksikliği nedeniyle bozdu.

Fehmi Öztürk, dolandırıldığını ve darp ettirildiğini öne sürmüştü.

“100 MİLYON TL KREDİ BORCU ÖDEDİM”

Fırat Muşlu ise savcılığa yaptığı şikâyette şirketine yarı yarıya ortak olan Fehmi Öztürk’ün güvenini ve kendisine verdiği yetkileri kötüye kullanarak, yeni projeler geliştirmek için çekilen kredileri zimmetine ve ailesinin hesabına geçirdiğini iddia etti. Muşlu, şirkete ortak olduktan sonra Fehmi Öztürk ve ve ailesi adına 40’tan fazla gayrimenkul alındığını tapu senetleriyle belgelediğini ileri sürdü. Öztürk’ün şirket adına çektiği yaklaşık 100 milyon TL’lik krediyi de kendisinin ödediğini belirten Fırat Muşlu, eski muhtarın halen kendisine ve ortak oldukları şirkete 85 milyon TL borcunun olduğunu iddia etti. Öztürk’ün şirketteki ortaklığının bitmesine rağmen şirket aracını da geri vermediği belirtildi.

2 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık, Fehmi Öztürk’ün şirketin mal varlığını azalttığını, birçok şirket çekini üçüncü kişilere vererek şirketin içini boşalttığını, şirketle ilişiğinin kesilmesine rağmen şirket aracını teslim etmediği iddiasıyla hakkında güveni kötüye kullanmak suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Fehmi Öztürk, şirket aracını teslim etmeme gibi bir durumunun olmamasına rağmen lüks araç kızının evinin otoparkında bulundu. Polis araca el koydu.

RÜŞVETTEN DAVA AÇILDI

Bu sırada Fehmi Öztürk’ün şikâyeti üzerine Fırat Muşlu ve muhasebecisi hakkında bilirkişiye rüşvetten dava açıldı. Yargılamada Fırat Muşlu ve muhasebecisine iftira atıldığı belirlenerek, sanıkların beraatine karar verdi.

85 MİLYON TL’Yİ ÜZERİNE GEÇİRDİ

Gazete Kolektif’e süreci anlatan ve çeşitli belgelerle haklılığını kanıtlamaya çalışan Muşlu, eski ortağı Öztürk’ün kendisini iktidara yakın medya organlarıyla hedef haline getirmeye çalıştığını ve büyük bir çaresizlik içinde olduğunu dile getirdi.



Fırat Muşlu sahibi olduğu Durak Plus Gayrimenkul A.Ş.’nin Fehmi Öztürk tarafından içinin boşaltıldığını, yasa dışı yollardan kazandığı tüm paraları üçüncü kişilere aktardığı ve kendisini zarara soktuğunu ve uhdesine 85 milyon TL geçirdiğini iddia etti.



Fırat Muşlu ve Fehmi Öztürk arasındaki ceza ve hukuk davaları devam ediyor.