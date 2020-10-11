50 yıllık mahalle spor kulübünün tahliyesine CHP’den tepki: Hangi yandaşa?

11 Ekim 2020 Pazar, 06:00

Esenler Yavuz Selim Mahallesi Mehmetçik Sokak’taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşınmaz, 10 yıl süreyle AKP’li ilçe belediyesine tahsis edilince binadaki yaklaşık 50 yıllık Yavuz Selim Spor Kulübü’nün tahliyesi istendi. Kulüp başkan yardımcısı Hamit Yenigelen, AKP’li Esenler Belediyesi’nin binayı bir an önce tahliye etmelerini istediğine dikkat çekerek yeni bir yerin de gösterilmediğini anlattı. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Kemal Şahin konuyu ilçe meclisine taşıyarak “Bu spor kulubünü hiçbir yer göstermeden sokağa atıp yandaş dernek ya da vakfa verme hesapları içerisindesiniz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait taşınmaz Yavuz Selim Spor Kulübü’ne 2008 yılında 10 yıllığına bedelsiz tahsis edilmişti. Bina geçen yıl kasım ayında 10 yıl süreyle AKP’li ilçe belediyesine tahsis edildi. Esenler Belediyesi kulübe geçen günlerde yolladığı yazıda binada kulübün işgalci durumda olduğunu ifade etti ve yarına kadar binanın boş-altılmasını istedi.

‘ATMAK İSTİYORLAR’

Yazıda aksi takdirde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince tahliye işlemi yapılacağı da vurgulandı. Kemal Şahin, “1500 genç sporcuyla 7 spor dalında faaliyet gösteren, 2019 yılında tekwando dalında Avrupa şampiyonu çıkarmış, güreşte 2019 yılında Balkan şampiyonluğu kazanmış, Esenler ilçesinin adını duyuran 50 yıllık köklü kulubü zor kullanarak tahliye etmeye çalışıyorsunuz” dedi. Spor kulübü yöneticilerinden Hamit Yenigelen de kendilerine yeni bir yer gösterilmediğini belirterek “Bizi buradan atmak istiyorlar. Eğer buradan pazartesi günü tahliye ederlerse faaliyetlerimizi azaltmak zorunda kalacağız” dedi.