500 bin tablet dağıtımı için okulların teknolojik altyapısı hazır mı?

05 Ekim 2020 Pazartesi, 21:57

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık" açıklamasında bulundu.

Söz konusu açıklamayı Fatih Projesi'nin çöküşüyle ilgili bir itiraf olduğunu söyleyen CHP'li Açıkel, "Bu vaat, Fatih Projesi'nin iflasının da başka biçimde bir itirafıdır. Okulların teknolojik altyapısının hazır olmadığını tüm velilerimiz biliyor" dedi.

Fethi Açıkel'in açıklaması şöyle:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, okullarda bazı derecelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu. Bu vaat, Fatih Projesi'nin iflasının da başka biçimde bir itirafıdır. Okulların teknolojik altyapısının hazır olmadığını tüm velilerimiz biliyor!"

Açıkel'in Fatih Projesiyle İlgili paylaştığı görseller şöyle: