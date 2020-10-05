500 bin tablet dağıtımı için okulların teknolojik altyapısı hazır mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın "500 bin öğrencimize ücretsiz tablet ve bilgisayar vereceğimiz bir süreci başlattık" sözlerine ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, "Okulların teknolojik altyapısının hazır olmadığını tüm velilerimiz biliyor" yorumunda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2020 Pazartesi, 21:57
500 bin tablet dağıtımı için okulların teknolojik altyapısı hazır mı?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık" açıklamasında bulundu.

Söz konusu açıklamayı Fatih Projesi'nin çöküşüyle ilgili bir itiraf olduğunu söyleyen CHP'li Açıkel, "Bu vaat, Fatih Projesi'nin iflasının da başka biçimde bir itirafıdır. Okulların teknolojik altyapısının hazır olmadığını tüm velilerimiz biliyor" dedi.

Fethi Açıkel'in açıklaması şöyle:

"AKP Genel Başkanı Erdoğan, okullarda bazı derecelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını ve 500 bin tablet dağıtılacağını duyurdu. Bu vaat, Fatih Projesi'nin iflasının da başka biçimde bir itirafıdır. Okulların teknolojik altyapısının hazır olmadığını tüm velilerimiz biliyor!"

Açıkel'in Fatih Projesiyle İlgili paylaştığı görseller şöyle:


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