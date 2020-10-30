500 milyonluk merkez çürüyor

30 Ekim 2020 Cuma, 09:00

Turizmin başkentleri arasında yer alan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde açılışı dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Efes Kongre Merkezi çürümeye terk edildi. Avrupa’nın üçüncü, Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en büyüğü olarak ve dönemin parasıyla 500 milyon lira harcanarak açılan merkezde alacaklılar, birçok cihaz ve jeneratörleri yedi emmine kaldırdı, borcu yüzünden de elektrikler kesildi. Kongre Merkezi de kapılarını kapattı, faaliyetlerini durdurdu.

BÜYÜK HAYALLERLE AÇILDI

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) maddi sıkıntı içinde olması, yüzde 33’lük oranıyla ikinci büyük ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da yönetimden çekilmesiyle Kongre Merkezi kaderine bırakıldı. Büyük hayallerle açılan merkez, çürüyen tesis konumuna geldi. İlçenin önde gelenleri merkezin bir an önce aktif hale gelmesi ve göz göre göre çürümesine izin verilmemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın elini taşın altına sokmasını istedi.

VALİ İNCELEME YAPTI

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir yandan, diğer yandan da Kuşadası Ticaret Odası’nın yaptığı girişimlerle yeniden aktif hale getirilmesi için büyük çaba sarf edilen Kuşadası Efes Kongresi’nde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Aydın Valisi Hüseyin Aksoy devreye girdi. 10 gün önce Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, kongre merkezini işleten KOMER’in ortakları ve yöneticileriyle birlikte Kuşadası Efes Kongre Merkezi’ni ziyaret eden Vali Aksoy, yaptığı incelemenin ardından yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı ve sorunların çözülüp aktif hale getirilmesi için çözüm önerilerini dinledi. Bu arada Vali Aksoy’un milyon dolarlık yatırım olan Avrupa’nın sayılı kongre merkezleri arasında yer alan dev tesiste inceleme yaparken, elektrikler kesik olduğu için kendisine led lambalar eşliğinde sunum ve açıklamalar yapılması da dikkat çekti.

KAPALI OLAN KONGRE MERKEZİNDE NELER VAR?

2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ile 800 kişi kapasiteye sahip toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesiyle toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.