500 TL ile 4 bin TL arasında para ödülü! Başvurular başladı
Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, öğrencilerin yeni fikirlerini açığa çıkarmak ve vizyonlarını geliştirmek amacıyla düzenlenecek ödüllü yarışmalara başvurular başladı.
Küçükçekmece Belediyesi, yeni dönemde 6 adet ödüllü yarışma düzenleyecek.
Küçükçekmece Belediyesi, 2021/ 2022 eğitim öğretim yılında "Ata’ya Özlem" Konulu Şiir Okuma Yarışması, "Küçükçekmece Dâhilerini Arıyor" Proje Yarışması, Mangala Turnuvası, Çevre Konulu Resim Yarışması, "Yetenekliseniz" Ses Yarışması, 7. Sınıflar Arası Bilgi Yarışması düzenleyecek.
Yarışma detayları ise şu şekilde:
“ATA'YA ÖZLEM" KONULU ŞİİR OKUMA YARIŞMASI
Küçükçekmece’deki resmi/özel her kademedeki okullarda görev yapan tüm öğretmenler (kadrolu, sözleşmeli, ücretli ve belediye bünyesinde görev yapan) katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Yarışmanın elemelerindeki değerlendirmeyi, organizasyonun belirleyeceği, uzmanlardan oluşan, “Seçici Kurul” yapacaktır. Organizasyon, yarışmaya katılan ekiplerin görüntü ve fotoğraflarını, hiçbir izne tabi olmadan, her türlü mecrada yayınlama, kullanma ve paylaşma hakkına sahiptir. Son başvuru tarihi 2 Nisan 2021.
"KÜÇÜKÇEKMECE DAHİLERİNİ ARIYOR" PROJE YARIŞMASI
Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) ve Lisede (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Yarışmalar, Fen ve Teknoloji alanlarında, Uzay ve Astronomi, İnovasyon, Tasarım ve Modelleme, Mekanik, Elektronik, Yazılım, Görüntüleme Teknolojileri, Nano teknoloji vb. kategorilerinde düzenlenecektir. Son başvuru tarihi, 5 Mart 2021.
MANGALA YARIŞMASI
Yarışma; İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere üç kategoride yapılacaktır. Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel İlkokul (2-3-4. Sınıflar ) Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) ve Lisede (9, 10, 11 ve12. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Her okul kendi içinde elemelerini yaparak turnuvaya en fazla 10 yarışmacı ile katılabilir. Son başvuru tarihi, 1 Mart 2021.
ÇEVRE KONULU RESİM YARIŞMASI
Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ilkokul (2, 3, 4.sınıflar) ve Ortaokul (5, 6, 7, 8. Sınıflar) okuyan öğrenciler katılabilir. Katılımcılar yarışmaya tek bir eserle katılacaklardır. Son başvuru tarihi 27 Nisan 2021.
"YETENEKLİSENİZ" SES YARIŞMASI"
Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaöğretim (Lise) 9, 10, 11, 12. sınıflarda okuyan öğrenciler katılabilir. Yarışmaya grup şeklinde katılmak serbesttir. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2021.
7. SINIFLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI
Yarışmaya Küçükçekmece genelindeki resmi/özel ortaokullarda okuyan 7. sınıf öğrencileri katılabilir. Okullar yarışmaya 3 asil 1 yedek yarışmacıdan oluşan bir takımla katılacaktır. Son başvuru tarihi 2 Şubat 2021.
Yarışmalarda dereceye girenlere Küçükçekmece Belediyesi tarafından, 500 TL ile 4 binTL arasında para ödülü ile birlikte madalya ve plaket verilecek.
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