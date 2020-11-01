55 gündür yoğun bakımda olan Muhittin Böcek'ten haber var
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde olduğu ve belirli düzeyde ağızdan beslenebilen Başkan Böcek'e enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulanmaktadır. Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatılmış olup genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini korumaktadır" denildi.
55 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDA
CHP’li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Başkan Böcek, 55 gündür yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.
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