56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Turun üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı yapıldı.
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan Beyşehir-Alanya etabının startını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi.
TUR 2021'in üçüncü gününde bisikletçiler, Eşrefoğlu Camisi önünden başlayıp Alanya'da bitecek 212,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun üçüncü etabına 25 takımdan 176 bisikletçi katıldı.
Video Haberler
- Kısıtlamada yakalandı, polisten kaçış yok dedi
- Akıntıda sürüklenen yavru yılkı atı son anda kurtuldu
- Kadıköy’de yol ortasında kavga kamerada
- Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon
- İzmir’de film gibi olay!
- CHP'li Tezcan'dan '128 milyar dolar' sorusu
- AKP hesabından yapılan paylaşıma sert tepki
- Neredeyse başka kadınla evleniyordu!
- İstanbul'un göbeğinde bıçaklı cinsel saldırı
- Adalet Bakanı Gül'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya'dan Türkiye'ye açık uyarı
- Usta oyuncu 24 gün önce yaşamını yitirmiş
- Kabine toplantısından önce çarpıcı açıklama
- Üçüncü köprünün yüzde 51'i satılıyor
- Hazal Kaya, acillerdeki son durumu böyle anlattı
- Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı
- Savcıya muayene sırası vermeyen doktor ifadeye çağrıldı
- Türkiye’de ilk defa görüldü
- Aşılar çöpe gitti!
- Rusya'dan Türkiye kararı