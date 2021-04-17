17 Nisan 2021 Cumartesi, 15:54

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 7. etabında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayıp Bodrum'un Turgutreis beldesinde sona eren Spor Toto sponsorluğundaki 7. etabın birincisi Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen, ikincisi İsrail'in Start-Up Nation takımından Alman Andre Greipel ve üçüncüsü Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ödül töreninde podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Törenin sonunda Küçükbakırcı, ödülleri veren protokole plaket takdim etti.

GALLEGO TURKUAZ MAYOYU KORUDU

Turun 7. etabı sonunda Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego, genel klasmandaki birinciliğini sürdürdü.

Turun 5. etabında turkuaz mayoyu alan Gallego, toplamda 25 saat 55 dakika 2 saniyelik derecesiyle mayosunu korudu. İspanyol bisikletçi yarın son etap olan Bodrum-Kuşadası'nda turkuaz mayoyu giyecek ve unvanını korumaya çalışacak.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine 1 saniye geriden ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sıradaki yerlerini korudu.

DİĞER MAYOLARDA TEK DEĞİŞİKLİK

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayo yedinci günün sonunda el değiştirdi. Jasper Philipsen, Mark Cavendish'ten yeşil formayı aldı.

Yedinci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.



