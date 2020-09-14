57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, iki afişle izleyici karşısına çıkacak

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:43

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde gerçekleşecek Festival, bu yıl Fatma Girik’i afişine taşıyor.

Bunun yanı sıra festival tarihinde bir ilke imza atarak özel bir afişle sağlık çalışanlarına yer veriyor.

Festival Altın Portakal Ödülü'nü, büyük risk altında Covid-19'la mücadele eden sağlık emekçilerine adıyor.

Altın Portakal Heykelini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının tasvir edildiği illustrasyon afiş çalışması ile tüm sağlık emekçilerine teşekkür ediyor ve onlara bu zor dönemde moral vermeyi amaçlıyor.

Fatma Girik, 1965'te düzenlenen ikinci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" filmindeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı, 1967 yılında "Sürtüğün Kızı" adlı filmiyle bir kez daha aynı ödüle layık görüldü.

Beyazperdede 180’in üzerinde yapımda rol alan Fatma Girik; Atıf Yılmaz ve Memduh Ün başta olmak üzere Metin Erksan, Şerif Gören, Osman Seden, Halit Refiğ ve Ertem Eğilmez gibi usta yönetmenlerle çalışarak Zilha, Şöför Nebahat, Irazca, Kanlı Nigar, Ezo Gelin ve Kadın Hamlet başta olmak üzere, birbirinden farklı performanslara imza attı.

Beyazperdede en son 2005 yılında Tunç Başaran imzalı “Sinema Bir Mucizedir” ile izlediğimiz ve 2000’li yıllarda televizyon dizilerinde karşımıza çıkan sinemamızın yıldızı Fatma Girik, bu kez 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali afişiyle sinemaseverlerle buluşacak.

3-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak.