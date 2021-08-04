6 ilde 14 yangın devam ediyor! Orman yangınlarında son durum

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:00

Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir" denildi.