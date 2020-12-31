600 yıllık Osmanlı mirasını beton yığınına çevirdiler!
Bursa Büyükşehir Belediyesi, altı asır önce 2. Bayezid tarafından yaptırılan, Osmanlı döneminde ipek ticaretinin merkezi olan ve burada satılan kozalardan üretilen ipeğin dünya saraylarını süslediği Koza Han’da zemin “iyileştirme ve çevre düzenleme” çalışması başlattı.
Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gün yüzüne çıkarılması için yapıldığı iddia edilen çalışma ile hanın avlu bölümünde bulunan taşlar söküldü, yerine beton döküldü.
Anıtlar Kurulu onayı alan proje, tepkileri beraberinde getirdi.
MÜTEAHHİT KALKINDIRMA KARARI
Oda Tv'den Rabia Deniz'in haberine göre; Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyesi, geçmiş dönem başkanı Murat Demir, alınan yanlış kararlar doğrultusunda hanın tarihi dokusunu bozacak şekilde zemininin bozularak yapılan düzenlemenin bir an önce durdurulmasını istedi.
Demir, “Bu bir müteahhit uygulamasıdır. Anıtlar Kurulu’nun almış olduğu karar koruma kararı değil, müteahhit kalkındırma kararıdır. Anıtlar Kurulu vermiş olduğu günlük siyasi kararla Bursa’nın binlerce yıllık tarihini yok saymıştır. Benzer uygulama yakın zamanda Tarihi estetiğin yok edilip sadece müteahhittin kazandığı bir çalışma haline getirilmiştir. Tarihi ile övünen, turizm ile ön plana çıkmak isteyen Bursa için bir adım atacaksanız var olan dokuyu restorasyon ya da sağlıklaştırma adı altında yok etmeyin yeter” ifadelerini kullandı.
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ile birlikte özel ilgi gösterdiği, 2008 yılında geldiği Bursa’da özellikle ziyaret ettiği Koza Han Bursa’nın en önemli tarihi yapılarından.
İşte o fotoğraflar:
Eski hali:
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması
Video Haberler
- Otobüs şoförünü dövdü: Canım sıkıldığım için saldırdım
- Küçükçekmece'de dehşet anları!
- Polislere hakaret edip, aracına binerek kaçmaya çalıştı
- Selçuk Tepeli'den siyasilere çok sert sözler
- Covid-19 aşıları Sağlık Bakanlığı depolarında
- Öldürülen kadınlar için sokağa çıkan kadınlara gözaltı
- İstanbul'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiası
- Sağlık çalışanları isyanda: Artık yeter! Ölüyoruz...
- Pazarda kadına şiddet! Küfürler savurup yumrukladı
- Ekrem İmamoğlu o şarkıya kayıtsız kalmadı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek anket
- Sibirya soğukları geliyor: Kar yağışı için tarih verildi
- İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
- Exxen'in aylık ücreti belli oldu
- Selahattin Demirtaş hakkında yeni iddianame hazırlandı
- Cahit Özkan hakkında suç duyurusu
- ''Erkek arkadaşı değil, hırsız''
- İzmir açıklarında deprem!
- Düşürülen uçak için yolcu başına 1.1 milyon TL tazminat
- Ateş Kara'dan Çin aşısı açıklaması