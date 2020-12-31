600 yıllık Osmanlı mirasını beton yığınına çevirdiler!

31 Aralık 2020 Perşembe, 11:01

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni gün yüzüne çıkarılması için yapıldığı iddia edilen çalışma ile hanın avlu bölümünde bulunan taşlar söküldü, yerine beton döküldü.

Anıtlar Kurulu onayı alan proje, tepkileri beraberinde getirdi.

MÜTEAHHİT KALKINDIRMA KARARI

Oda Tv'den Rabia Deniz'in haberine göre; Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyesi, geçmiş dönem başkanı Murat Demir, alınan yanlış kararlar doğrultusunda hanın tarihi dokusunu bozacak şekilde zemininin bozularak yapılan düzenlemenin bir an önce durdurulmasını istedi.

Demir, “Bu bir müteahhit uygulamasıdır. Anıtlar Kurulu’nun almış olduğu karar koruma kararı değil, müteahhit kalkındırma kararıdır. Anıtlar Kurulu vermiş olduğu günlük siyasi kararla Bursa’nın binlerce yıllık tarihini yok saymıştır. Benzer uygulama yakın zamanda Tarihi estetiğin yok edilip sadece müteahhittin kazandığı bir çalışma haline getirilmiştir. Tarihi ile övünen, turizm ile ön plana çıkmak isteyen Bursa için bir adım atacaksanız var olan dokuyu restorasyon ya da sağlıklaştırma adı altında yok etmeyin yeter” ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ile birlikte özel ilgi gösterdiği, 2008 yılında geldiği Bursa’da özellikle ziyaret ettiği Koza Han Bursa’nın en önemli tarihi yapılarından.

İşte o fotoğraflar:

Eski hali: