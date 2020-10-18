65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “1’i kanser, 5’i diyabet ilacı olmak 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldık” açıklamasında bulundu. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 63’ünün yerli üretim olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 12:06
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinde yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu.

Selçuk, “Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen toplam ilaç sayısı 8 bin 862'ye ulaştı.” bilgisini paylaştı. 


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