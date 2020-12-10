65 yaş üstü antrenörler maske takacak!
Dünya Sağlık Örgütü, NBA yönetimine yeni sezonda 65 yaş üzerindeki koçların maç esnasında maske takması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, NBA yönetimine yeni sezonda 65 yaş üzerindeki koçların maç esnasında maske takması gerektiği tavsiyesinde bulundu.
El Mundo’da yer alan haberde, Dünya Sağlık Örgütü’nün NBA’de ekstra önlemler alınarak enfeksiyon seviyesinin düşürülmesini istediği belirtildi. Maçların yanı sıra antrenmanlar ve deplasman seyahatlerinde de maske zorunluluğunun getirilmesinin gerektiği ifade edilirken Ulusal Basketbol Antrenörler Derneği’nin (NBCA) Dünya Sağlık Örgütü’nün teklifini kabul ettiği kaydedildi. NBCA’den yapılan açıklamada, ‘’ Salgınla mücadele edebilmek için maske kullanmayı kabul ediyoruz. Böylece maske kullanımı için fark yaratabileceğimizi düşünüyoruz. Saha kenarında antrenörleri maskeli görürlerse, maske kullanımının önemini anlamayanlara iyi bir ders vermiş olabileceğimize inanıyoruz. ‘’ ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca koçların maç esnasında sadece oyunculara direktif verebilmek için maskelerini indirebileceği kaydedildi.
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