651 maden sahası ihale edilerek aramalara açılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 651 maden sahasını ihale ederek aramalara açacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 651 maden sahasını ihale ederek aramalara açacak.
Aramalara açılacak 651 maden sahasının ihalesi için başvurular, MAPEG'e doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.
Söz konusu ihaleler, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. Ayrıca, bir adet 4. grup küçük alan maden sahasının da mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihalesi yapılacak. Küçük alan olarak belirlenen sahalara ilişkin liste ile ihale tarihi ve saati MAPEG internet sayfasında en az 15 gün önceden ilan edilecek.
Başvurular, sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve 09.00-09.30 saatlerinde ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Teminatlar, teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.
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