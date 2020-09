7 kaymakam görevden alındı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:46

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı, haklarında başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Özadalı'nın Sason Kaymakamlığı'na 10 Eylül 2018'de, Aşçı'nın ise Beşiri Kaymakamlığı'na 7 Ağustos 2019'da göreve başladıkları bildirildi.

ŞANLIURFA'DA İKİ KAYMAKAM

Öte yandan Şanlıurfa’nın Akçakale ile merkez Karaköprü ilçe kaymakamları açığa alındı.

Daha önce Şanlıurfa Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ufuk Akıl, 07/08/2019 tarih ve 2019/268 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karaköprü ilçe kaymakamı olarak atanırken, Karaman’ın Başyayla ilçe kaymakamı olarak görev yapan Hamza Özer ise 2017 yılında Akçakale Kaymakamı olarak atanmıştı.

Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

ERZURUM'DA 3 KAYMAKAM

Erzurum Valisi Okay Memiş, İçişleri Bakanlığının yaklaşık 35 kaymakamla ilgili FETÖ soruşturması yaptığını belirtti. Bu kapsamda Narman, Uzundere ve Hınıs ilçe kaymakamlar görevden alındı.

Memiş, "Bu idari bir tedbir, dolayısıyla bu mücadele devam ediyor. Özel bir çalışma. İstiyoruz ki hiç kimse bu tür işlere bulaşmasın" dedi.

METİNER, AĞRI'DA DA VAR

AKP’li Mehmet Metiner, bu sabah kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda memleketi olan Ağrı’da da üç kaymakamın görevden alındığını açıkladı.

Metiner, paylaşımında “Ata yurdum Ağrı’dan üç kaymakam FETÖ iltisakları dolayısıyla görevden alındı. Demek ki neymiş, kripto unsurlar her yerde varlar" görüşüne yer verdi. Metiner’in, aynı paylaşımında “Kurumsal asabiyete gerek yok. Her an tetikte olmalı ve yapılan uyarıları dikkate almalıyız” diyerek isim vermeden bir süre önce siyasi tartışma yaşadığı İçişleri Bakanı Soylu’ya yönelik değerlendirme olarak yorumlandı.