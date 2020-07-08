7 maçlık düşüş rekoru!
Galatasaray, deplasmandaki Sivasspor maçı ile girdiği kayıp girdabından haftalardır çıkamadı.
Lİgde kazanmayı unutan Galatasaray, deplasmandaki Sivasspor maçı ile girdiği kayıp girdabından haftalardır çıkamadı.
Galatasaray 7 maçlıkseride Sivasspor ile 2-2, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken Rizespor'a 2-0 kaybetti. G.Antep ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Başakşehir önünde 1-1'e razı oldu.
Trabzonspor'a 3-1 kaybeden Cim-Bom, Alanyaspor'dan ise 4-1'lik yenilgi aldı.
KART İSYANI
Alanyaspor-Galatasaray maçına 68. dakikadaki ilginç pozisyon damgasını vurdu.
Maçın 68. dakikasında Adem kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı, vuruşunu yaptı, top ağlara gitti, pozisyon ofsayttı, ancak kalecinin ayağı Galatasaraylı oyuncunun suratına geldi. Galatasaraylılarkırmızı kart diye itiraz etti. Ancak hakem oyunu ofsayt atışı ile başlattı.
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