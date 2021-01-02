7 teknoloji şirketinin değeri 3.4 trilyon dolar arttı!

02 Ocak 2021 Cumartesi, 09:15

ABD'de yer alan en büyük 7 teknoloji şirketinin değeri 2020'de 3.4 trilyon dolar arttı! Apple değerine 1 trilyon dolar daha katarken, Apple'i 700 milyon dolar ile Amazon izliyor. Teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq endeksi ise bu yıl yüzde 43,64 arttı.

En değerli yedi ABD teknoloji şirketi Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla ve Nvidia 2020'de değerlerine 3.4 trilyon dolar daha kattılar. Bu 7 şirketin en çok kazananı ise Tesla oldu. 2020'ye 76 milyar dolarlık değerlemeyle başlayan Tesla yılın son gününde 669 milyar dolar değerlemeyle işlem görüyordu. Tesla hisselerinde bu yükseliş Elon Musk'ı Jeff Bezos'un ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi yaptı.

Kaynak: CNBC