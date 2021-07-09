70 yıl önce neslinin tükendiği söylenmişti: Singapur'da görüldü
Singapur'da 70 yıl önce neslinin tükendiği duyurulan geniş gagalı yeşil kuş ilk defa görüldü. Haber, bilim çevrelerinde heyecan uyandırdı.
Singapur'da yıllar önce soyu tükendiği açıklanan geniş gagalı yeşik kuşa yeniden rastlandı.
Independent'ta yer alan haberegöre, ülkenin Ulusal Parklar Kurulu'nun koruma grubu direktörü Lim Liang Jim'e göre fosforlu yeşil tüyleriyle tanınan kuş, 27 Haziran'da açık denizdeki Pulau Ubin adasında görüldü.
Kuşun 70 yıl önce neslinin tükendiği duyurulmuştu.
Yerel basına göre bu ender türü, ülkenin kuzeydoğusundaki Pulau Ubin adasında gözlemeyen isim, kuş gözlemcisi Joyce Le Mesurier oldu.
Singapur Kuşları Projesi'ne göre ada, geniş gagalı yeşil kuşun yaşam alanıydı ancak 1941'den bu yana ülkede neredeyse hiç görülmemişti.
Video Haberler
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması