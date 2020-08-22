700 km uzaklıktaki öğrenci yurdu binasını satışa çıkardılar

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:14

Yozgatlılar Federasyonu Öğrenci Yurdu olarak hizmet veren bina, Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından satılıyor.

KAYNAK İHTİYACIYMIŞ

AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı'nın imzasıyla alınan karar sonrası, binanın satışına tepkiler geldi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Yozgat'ı bitirdiler, şimdi de 700 kilometre ötedeki binaya da göz diktiler. İstanbul'da öğrenim gören Yozgatlı öğrencilerin yuvasını satıyorlar. Hangi harcında emeğiniz var da satıyorsunuz?” dedi. Tepkiler üzerine satış şimdilik durduruldu.

İskender Nazlı imzasıyla alınan satış kararı yazısında,”Mülkiyeti Özel İdaresi'ne ait İstanbul Fatih ilçesi Müftü Ali Mahallesi'nde tapunun, İl Özel İdaresi'nin yatırım kaynak ihtiyacının karşılanması ve yatırım finansmanında kullanılmak üzere satışı düşünüldüğünden, İl Özel İdaresi'nce kira sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedilmesi, taşınmazın tapu kaydı üzerinde ‘2'inci derece korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır' şerhi bulunması nedeniyle ilgili kurumlardan satış izninin alınmasını müteakip, hazırlanacak satış şartnamesi hükümleri çerçevesinde satışının yapılması” denildi.

SİYASİ KİNDARLIK

CHP Milletvekili Ali Keven, İstanbul'da öğrenim gören Yozgatlı öğrencilerin evi yuvası olan binanın siyasi ihtiraslarla AKP İl Genel Meclisi imzasıyla satışa çıkarıldığını belirterek, “Böyle bir aymazlık olur mu? Böyle bir siyasi kindarlık olur mu? Kamuya mal olmuş bir binayı bir imzanızla satabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hangi harcında emeğiniz var?Yozgatlılar'ın evine, yurduna, binasına dokunma” dedi.