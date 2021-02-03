71. Berlin Film Festivali’nin uluslararası yarışma jürisinde Altın Ayı ödüllü yönetmenler yer alacak
71. Berlin Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında görev yapacak jüri üyeleri belli oldu. Bu yıl fiziksel gösterimlerini haziran ayına erteleyen festival, Altın Ayı kazanan altı yönetmeni jüriye taşıyor.
Geçen yılın fiziksel ortamda yapılabilen son uluslararası film festivallerinden birisi olan Berlinale‘nin bu yıl iki aşamalı bir programla düzenleneceği daha önce duyurulmuştu. Buna göre festival 1-5 Mart tarihleri arasında sinema sektörüne yönelik etkinliklerini gerçekleştirecek.
Altyazı'nın haberine göre, bu sırada festivalin yarışmalarında yer alacak filmlerin basına ve jüriye yönelik gösterimleri de gerçekleştirilecek, sonrasında ödül kazananlar açıklanacak. Ödüller ise festivalin 9-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan seyircilerin de kabul edileceği Yaz Özel (Summer Special) programı bünyesinde sahiplerini bulacak. Filmlerin geniş çaplı fiziksel gösterimleri de bu program bünyesinde gerçekleştirilecek.
Festival aynı zamanda bu yıl jüri formatında da bir değişikliğe gidiyor. Buna göre bu yıl festivalin ana yarışma jürisi daha önce filmleriyle Altın Ayı kazanmış altı yönetmenden oluşacak. Bu yıl herhangi bir jüri başkanı olmayacak ve jüri kararlarını Berlin’de kendisi için özel olarak düzenlenecek fiziksel gösterimler sonrasında alacak. 71. Berlin Film Festivali’nde görev yapacak Altın Ayı ödüllü yönetmenler şunlar: Ildikó Enyedi, Nadav Lapid, Adina Pintilie, Jasmila Zbanic, Mohammad Rasoulof ve Gianfranco Rosi.
Geçenyıl Altın Ayı’yı Muhammed Resulof imzalı "Şeytan Yoktur" (Sheytan Vojud Nadarad) kazanmış, ödülü İran’ı terk etmesi yasaklanan yönetmen adına film ekibi almıştı. Resulof bu yıl festivalin ana yarışmasında jüri üyesi olarak görev yapacak.
Berlin Film Festivali’nin ana yarışma ödülleri son olarak oyuncu ödüllerinde yapılan değişiklikle gündeme gelmişti. Festival yönetimi, bu yıldan itibaren oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımının kaldırılacağını ve ödüllerin en iyi oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu kategorilerinde verileceğini duyurmuştu. Kararın festival endüstrisinde öncü bir rol oynayıp oynamayacağı merakla beklenirken festivalin jüri başkanını kaldırma kararının kalıcı olup olmayacağıyla ilgili bir açıklama da henüz yapılmış değil.
Festivalin ana yarışmasında yer alacak filmler 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek bir etkinlikle duyurulacak.
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