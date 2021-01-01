8 yıldır bekleyen kentsel dönüşüm isyanı

8 yıldır bekleyen kentsel dönüşüm isyanı
1 milyon 220 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanı olan Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Projesi 8 yıldır “ekonomik kriz” engeline takılırken Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, sorunun çözümü için harekete geçti.
Kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşlarının mülkiyet sorununun çözülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na adım atılması çağrısı yapan Başkan Halil Arda, iki mahallenin temsilcileriyle bir araya geldi.
Hazine miktar fazlalıklarının kentsel dönüşümün önünde büyük bir engel olduğunu söyleyen Başkan Arda, “Bu sorun çözülmezse, hazine miktar fazlalıklarının yurttaşlara devri yapılmazsa kentsel dönüşüm görüşmeleri sırasında sorunlar yaşanacak ve yurttaşlarımız mağdur olacak. O yüzden şimdiden harekete geçerek sorunun aşılmasını sağlamamız gerekiyor. Bakanlığa ulaşmak zor, aylardır randevu talep ediyorum ama alamıyorum. Mahalleli olarak hep birlikte sorunu sahiplenerek, örgütlenerek sorunun çözümü için sesimizi yükseltmemiz lazım. Tüm Aktepe sakinleri, ‘Biz buraları zamanında satın aldık, hazine miktar fazlalıkları bedelsiz olarak bize devredilsin’ diyerek sesini yükseltsin.”
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