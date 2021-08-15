84 Afgan askeri Özbekistan'a sığındı: Eski cumhurbaşkanı yardımcısı ülkeden ayrıldı iddiası

15 Ağustos 2021 Pazar, 10:48

Afganistan sınır koruma birliklerinde görevli 3'ü yaralı toplam 84 askerin dün gece sınırı ihlal ederek Özbekistan'a geçtiği kaydedildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Özbek makamlarından tıbbi yardım isteyen Afgan askerlerine gerekli tıbbi ve gıda yardımının sağlandığı, geçici olarak bir yere yerleştirildikleri ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Tirmiz-Hayratan Köprüsü'nün Afganistan kısmında sınırı geçmek isteyen Afgan hükümetine bağlı güçlerin toplandığı, Afganistan vatandaşlarına insani yardımın yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı'nın Tirmiz-Hayratan Köprüsü'ndeki durumla ilgili Afganistan tarafıyla yaptığı görüşmelerin sürdüğü, Afganistan sınırları içinde Tirmiz-Mezar-ı Şerif demiryolunda çalışan Özbek yurttaşların ülkeye geri getirildiği dile getirildi.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Özbek-Afgan sınırında kontrollerin sıkılaştırıldığı, gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı, Tirmiz'de, devlet ve güvenlik kurumları yetkililerinden oluşan operasyonel merkezin oluşturulduğu da kaydedildi.

Bazı basın organlarında Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un Özbekistan'a geçtiği ileri sürülürken, Özbek Dışişleri Bakanlığı bu konuya açıklık getirmedi.