8'inci Sinemasal Film Festivali başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle 6 ilde düzenlenen 8'inci Sinemasal Film Festivali, 'Batı Karadeniz Etabı' ile başladı.
6 ilde düzenlenen 8'inci Sinemasal Film Festivali başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-18 Eylül'de 6 ilde düzenlenen 8'inci Sinemasal Film Festivali 'Batı Karadeniz Etabı' ile köylerde yaşayan çocuklara ulaşıyor. Bakanlığın desteğiyle 2013’ten bu yana Türkiye'nin 44 farklı ilinde sosyokültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın büyülü dünyasıyla tanıştıran festivalin Batı Karadeniz etabı, köylerde yaşayan binlerce çocuğa hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatacak.
Bilim Kurulu'nun açık havada ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tüm kurallara uygun olarak düzenlenen festival sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük programlarının ardından 18 Eylül'de Çankırı’da tamamlanacak.
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