9 Ocak 2021 korona tablosu: Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı

9 Ocak 2021 tarihli korona tablosu paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre son 24 saatte 181 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi, 9 bin 537 kişi de enfekte oldu. Vaka sayısı 10 binin altına düşerken, hasta sayısı bin 103 oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 19:01
9 Ocak 2021 korona tablosu: Fahrettin Koca güncel verileri açıkladı
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan korona tablosunu Fahrettin Koca Twitter adresinden paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 181 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısının 9 bin 537 olduğu tabloya göre ağır hasta sayısı da 2 bin 903 oldu.

9 OCAK 2021 KORONA TABLOSU ŞÖYLE

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen bin 103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3.000’in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı ektisinden kurtarmaya kararlıyız." dedi.


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