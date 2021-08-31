90 yıllık çınar İEF bu yıl Atatürk’ün vizyonuyla açılıyor

31 Ağustos 2021 Salı, 14:25

Dünya Belediyeleri Kültür Zirvesi’nin dördüncüsü, fuarın 90’ıncı yılına özel ve eş zamanlı olarak Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Ayrıca 100 ülkeden 1500’ün üzerinde katılımcı iş insanı 7’inci Uluslararası İzmir İş Günleri’nde buluşacak. İklim krizine karşı yeşil ticaret önerileri ‘İzmir İş Günleri’nde konuşulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından yapılan İEF’nin ana sponsoru Folkart, etkinlik sponsoru ise Migros oldu. Kültürpark’ta yapılan tanıtım toplantısına ev sahibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katılım gösterdi.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın global bir marka olduğuna dikkat çeken Soyer, “Fuar, İzmir'i, İzmir; Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan en önemli değerlerden biri. Kültürpark'ta her yıl buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültürpark'ta bulunmak gerçekten çok güzel. Olağanüstü bir cennetimiz var. Bunu korumak bir kültür. Bu kültürü elbirliğiyle koruyarak geleceğe taşıyacağız. Kültür nasıl sürdürülebilir kalkınmanın kaldıracıysa, aynı zamanda da insanlığı canlı türlerinden ayıran en önemli şey. Kültürü biriktirip gelecek nesillere aktarmak. Bu 90 yıllık delikanlıyı da gelecek nesillere aktaracağız” diye konuştu.

DÜNYA BULUŞUYOR

Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını da hatırlatan Başkan Soyer, "Zirve kapsamında kültür ve sürdürülebilir kalkınma ekseninde, geleceğin şehirlerinde refah içerisinde, doğayla uyumlu bir yaşamı ve geleceği nasıl kurabileceğimizi, dünyanın önde gelen şehirlerinden temsilcilerle birlikte tartışacağız” dedi. Soyer, İEF kapsamında İzmir İş Günleri'ni bu yıl 7. kez yapacaklarını, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat eylem planı ve düzenlemelerini odak noktasına alarak, kent ve ülke ekonomisini geliştirebilmenin yollarını ve Yeşil Mutabakat’a uyum sürecindeki öncelikleri tartışacaklarını açıkladı.

Soyer, şunları söyledi: “Aslında İzmir yıllarca EXPO peşinde koştu ama elindeki olanağın bir EXPO potansiyali taşıdığını belki de ıskaladı. Buradan yola çıkarak ülkemizde önemli bir ivme kazanan oyun sektörüne yönelik düzenleyeceğimiz Next Game Girişimcilik Yarışması kapsamında, sektöre ilgili gençleri ve projelerini sektörün profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Bu yarışmanın, İzmir’in yaratıcı endüstriler açısından bir cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkıda bulunacağına inanıyorum"

İEF’YE EŞ ZAMANLI KÜLTÜR ZİRVESİ

Fuar, dünya çapında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi’ne dünyanın dört bir yanından yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar katılacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 5 TL, öğrenci 3.50 TL olarak düzenlendi. 100 ülkeden iş insanı 7. Uluslararası İzmir İş Günleri’nde buluşacak.