A Milli Futbol Takımı, Almanya kampına devam ediyor
EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına Almanya'daki kampta devam etti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti. Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanının ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi. A Milli Takım'ın aday kadrosundaki 26 futbolcu da idmanda yer aldı. Şenol Güneş, antrenman öncesi saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu.
İdman ısınmayla başlarken, Şenol Güneş de oyuncularıyla bir süre ısınma hareketleri yaptı. Pas çalışmasının ardından ise dar alanda çift kale maç oynandı. İdmanın basına kapalı bölümünde, İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan da takip etti. A Milli Takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
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