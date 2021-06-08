A Milli Futbol Takımı, Almanya'daki hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde Almanya'daki hazırlıklarına devam ediyor.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, Almanya'daki hazırlıklarına devam etti.
Millilerin Harsewinkel'de kamp yaptığı Klosterpforte Hotel'in sahasında, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirildi.
Şenol Güneş, idman öncesinde saha ortasında oyuncularıyla bir süre konuştu. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma çalışmasıyla sürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise İtalya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.
A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirecek.
Ay-yıldızlı ekip, TSİ 16.00'da Paderborn Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Roma'ya hareket edecek.
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