A Milli Futbol Takımı kafilesi İstanbul’a geldi
Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ile Türkiye’de forma giyen futbolcular yer aldı. Özdemir gazetecilerden soru almadı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda’ya 6-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı İstanbul’a geldi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6. maçında deplasmanda Hollanda ile karşılaşan ve sahadan 6-1’lik skorla mağlup ayrılan A Mili Futbol Takımı kafilesi, Hollanda’nın Amsterdam şehrinden İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkan kafilede morallerin bozuk olduğu gözlendi. Gelen kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Teknik Direktör Şenol Güneş ile Türkiye’de forma giyen futbolcular yer aldı. Özdemir gazetecilerden soru almadı.
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