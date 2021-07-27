A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu
Tokyo 2020'de B Grubu ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, Türk halkının desteğinden duydukları mutluluğu ve gururu belirtti.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar, maç ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Eda Erdem, Türk halkının kendilerine desteğiyle ilgili "Mutlu ve gururluyuz. Çünkü biz ülkemizi ve Türk kadınını, tüm dünyaya göstermek için mücadele ediyoruz. Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi. Tüm dünyada izleniyoruz. Sizin de dediğiniz gibi bize çok güzel bir destek var. Bize gönderdikleri dualar ve enerjiler için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Ben inanıyorum ki, bu turnuva bizim için güzel geçecek. Zaman zaman zorluklar olacak tabii, çünkü dünyanın en iyi takımlarına karşı oynuyoruz. Ama onların destekleri bizim için çok önemli ve inanın, hepsini hissediyoruz, biliyoruz, görüyoruz." ifadelerini kullandı.
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