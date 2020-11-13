A Milli Takım, Rusya maçına hazırlanıyor
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, son bölümde ise Rusya maçının taktik uygulaması yapıldı.
A Milli Takım, Rusya ile pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta 15 Kasım Pazar günü İstanbul’da Rusya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 18.30’da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması, son bölümde ise Rusya maçının taktik uygulaması yapıldı. Ayak bileğinde darbeye bağlı kontüzyon oluşan Orkun Kökçü ile ayak bileğinde darbeye bağlı burkulma meydana gelen Mert Çetin, bu akşam yapılan antrenman öncesinde sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Ay-Yıldızlılar’ın bu akşamki idmanını A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da takip etti.
A Milliler, Rusya ile oynayacakları karşılaşma öncesindeki son çalışmalarını yarın saat 18.30’da TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacak.
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