AB, 390 milyar euro'luk fon hibesini kabul etmeye hazırlanıyor
AB ekonomisini yeniden canlandırmak için büyük bir teşvik paketi üzerinde görüşmeler yapan dört Avrupa Birliği hükümeti, anlaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Soldan sırayla, Mark Rutte, Sebastian Kurz, Sanna Marin, Mette Frederiksen ve Stefan Lofven, 19 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenen ikili bir toplantıda / AFP
Gece boyunca devam eden müzakerelerin sonucunda, Hollanda, Avusturya, Danimarka ve İsveç, 390 milyar avroluk (450 milyar dolar) fonun ödenmesinden hoşnut olurken, geri kalanların düşük faizli krediler haline gelmesiyle hibe olarak sunulmasından memnun kaldılar.
Bloğun 27 lideri, fonun toplam büyüklüğü ve harcamalarını kontrol etme mekanizmaları gibi göze çarpan sorunları çözmek için bugün tekrar toplanacak. Bir Fransız yetkili, heyetlerinin artık anlaşmaya giden bir yol gördüğünü söyledi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Twitter hesabından, “Zorlu müzakereler sona erdi. Bugünün sonucundan çok mutlu olabiliriz. Görüşmeler öğleden sonra devam edecek” notunu paylaştı
Kaynak: Bloomberg
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