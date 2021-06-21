AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, HDP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü, HDP İzmir il binasına silahlı saldırının ardından taziye ziyaretinde bulundu. Meyer-Landrut, ziyarette Poyraz için ayrılan anı defterine de yazdı.

DHA
21 Haziran 2021 Pazartesi, 15:11
AB Büyükelçisi Meyer-Landrut, HDP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, bir dizi temasta bulunmak için geldiği İzmir'de, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırının yapıldığı HDP İzmir il binasına da ziyarette bulundu.

HDP İl Başkanlığı yetkilileri, Poyraz'ın saldırı anında kahvaltı yaptığını anlatarak, binada kurşun isabet etmesi sonucu oluşan hasarları Meyer-Landrut'a gösterdi.

Meyer-Landrut, Poyraz'ın yaşamını yitirdiği masada yer alan anı defterini de doldurup, "Hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı dileyerek HDP yetkililerine taziyede bulunmak istiyorum. İzmir'de HDP binasına yapılan bu korkunç saldırıyı kınamak üzere burada bulunuyorum. Kurbana ve kurbanın ailesine saygılarımı sunmak istiyorum. Yerel HDP liderlerine en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.


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