AB dışişleri bakanları, Rusya, Türkiye ve Belarus gündemiyle toplanacak

25 Ağustos 2020 Salı, 15:27

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları perşembe ve cuma Berlin'de bir araya gelecek.

"Gayriresmi buluşma, 27 Ağustos'ta Belarus'la ilgili çalışma toplantısıyla başlayacak. Bakanlar, bu ülkedeki son gelişmeleri ve AB tarafından verilecek olası tepkileri konuşacak" denen açıklamada, daha sonra bakanların Doğu Akdeniz ve bölge genelindeki durum ışığında AB-Türkiye ilişkilerini kapsamlı şekilde masaya yatıracağı vurgulandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Berlin'deki buluşmanın ikinci gününde ilk gündem maddesinin AB-Rusya ilişkileri olacağını belirten Alman Dışişleri, toplantının Kovid-19'un jeopolitik etkisi ve AB'nin stratejik yanıtlarının konuşulacağı çalışma yemeğiyle sona ereceğini ifade etti.

Bakanlar, 27 Ağustos'ta toplantıya başlamadan önce İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi'yle bir araya gelerek Ortadoğu'daki barış sürecini, bölgedeki durumu ve AB-İsrail ilişkilerini masaya yatıracak.