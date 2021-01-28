AB ile AstraZeneca arasında ‘aşı krizi’: Plan sunulmalı

28 Ocak 2021 Perşembe, 11:11

AB ve AstraZeneca arasındaki gerilim, Anglo İsveçli ilaç şirketinin ve ABD'li Pfizer'ın son haftalarda aşı teslimatlarında gecikme olacağını duyurmasıyla arttı. Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Aşı) Teslimat programının net olmamasından dolayı üzüntü duyuyoruz ve AstraZeneca'dan Q1 için sipariş ettiğimiz aşıların hızlı teslimatı konusunda şirketin net bir plan sunmasını talep ediyoruz" dedi.

Kyriakides, "Çözüm üretmek ve aşıları süratle AB vatandaşlarına ulaştırmak için şirketle çalışacağız" diye ekledi.

GELECEK AY TESLİMATLARIN YAPILMASI İÇİN...

AstraZeneca ise açıklamasında aşı üretiminin artırılması konusundaki güçlüklerle ilgili AB ile yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini ve gelecek aylarda aşı teslimatlarının yapılması için daha yakın koordinasyon içinde olmayı taahhüt ettiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise İngiltere kendi aşı planını kurmak yerine hâlâ AB aşı programında yer alıyor olsaydı "çok yazık" olurdu ifadelerini kullandı.



