AB Komisyonu Başkanı Leyen’den Yunanistan ve Kıbrıs uyarısı: ‘Türkiye haritada yakın ama aramızdaki mesafe artıyor’

16 Eylül 2020 Çarşamba, 12:54

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yıllık durumunu değerlendirdiği konuşmasında Türkiye hakkında da açıklama yaptı. Komşuluk ilişkilerine değinen Leyen, ‘Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapmak gibi önemli işler yapan kilit bir ortak olduğunu’ söyledi. AB Komisyonu Başkanı, 'Bunların hiçbirinin komşularına yönelik gözdağı girişimleri için gerekçe olmadığını' belirtti.

‘HARİTADA YAKINIZ AMA ARAMIZDAKİ MESAFE AÇILIYOR’

Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimlere de değinen AB Komisyonu Başkanı, "Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak ancak haritada birbirine yakınken aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ayrıca, "Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede. Ve evet, önemli miktarda fonla desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değildir" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Avrupa'nın 'meşru egemenlik haklarını koruma konusunda tam dayanışmasına' güvenebileceklerini vurguladı.