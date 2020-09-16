AB Komisyonu Başkanı Leyen’den Yunanistan ve Kıbrıs uyarısı: ‘Türkiye haritada yakın ama aramızdaki mesafe artıyor’
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, yaptığı açıklamada Türkiye'yi, Yunanistan ve Kıbrıs'a gözdağı vermeye çalışmaması konusunda uyardı. Leyen ayrıca, "Türkiye haritada yakın olmasına rağmen aramızdaki mesafe artıyor" açıklamasında bulundu.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin yıllık durumunu değerlendirdiği konuşmasında Türkiye hakkında da açıklama yaptı. Komşuluk ilişkilerine değinen Leyen, ‘Türkiye'nin mültecilere ev sahipliği yapmak gibi önemli işler yapan kilit bir ortak olduğunu’ söyledi. AB Komisyonu Başkanı, 'Bunların hiçbirinin komşularına yönelik gözdağı girişimleri için gerekçe olmadığını' belirtti.
‘HARİTADA YAKINIZ AMA ARAMIZDAKİ MESAFE AÇILIYOR’
Türkiye'nin Yunanistan ve Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimlere de değinen AB Komisyonu Başkanı, "Türkiye her zaman önemli bir komşu olacak ancak haritada birbirine yakınken aramızdaki mesafe artıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ayrıca, "Evet, Türkiye sıkıntılı bir bölgede. Ve evet, önemli miktarda fonla desteklediğimiz milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ancak bunların hiçbiri, komşularına gözdağı verme girişimlerinin gerekçesi değildir" dedi.
Sputnik’te yer alan habere göre Leyen, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Avrupa'nın 'meşru egemenlik haklarını koruma konusunda tam dayanışmasına' güvenebileceklerini vurguladı.
Video Haberler
- Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
- Yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
- Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler
- ABD'nin Portland kentindeki protestolarda polis şiddeti
- Saadet Partisi'nden yeni slogan!
- Koronavirüslü hasta bu kadar da olmaz dedirtti!