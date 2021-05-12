AB Konseyi Başkanından açıklama: 'Öncelik sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesidir'

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

DHA
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:24
AB Konseyi Başkanından açıklama: 'Öncelik sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesidir'
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirterek, “Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır” dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile konuştuğunu belirtti. Michel, “Az önce İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. Son zamanlarda yaşanan şiddetin tırmanmasından ve ayrım gözetmeyen hedef almadan dolayı çok endişeliyim. Öncelik her iki tarafta da gerginliğin azaltılması ve masum sivillerin hayatını kaybetmesinin önlenmesi olmalıdır” ifadelerini kullandı.


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