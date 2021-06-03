AB yetkilisi öne sürdü: 'Nükleer anlaşmada uzlaşılabilir'

03 Haziran 2021 Perşembe, 09:49

İran ile büyük devletler arasındaki nükleer anlaşmanın yeniden yürürlüğe alınması için Avrupa Birliği'nin kurduğu heyetin başkanı Enrique Mora, anlaşmanın önümüzdeki haftaki görüşme turunda varılabileceğini söylerken üst düzey diplomatlar "en zor kararlara henüz sıra gelmediğini" ifade etti.

Mora, dün akşam yaptığı açıklamada ABD-İran görüşmelerinin beşinci turununu tamamlandığını ifade ederek, "Önümüzdeki turda nihayet bir anlaşmaya varacağımızdan eminim" dedi.

Ancak 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasının taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'dan üst düzey diplomatlar Mora kadar iyimser değiller.

E3'TEN AÇIKLAMA: ZOR KARARLARA SIRA GELMEDİ

E3 olarak bilinen ülkelerin diplomatlarından yapılan açıklamada, "Mesafe katetmeye devam ettik ve varılacak anlaşmanın önemli kısımları şekillendi ancak en zor kararlara henüz sıra gelmedi. Burada tüm konularda uzlaşılmadan anlaşmaya varılmamıştır ilkesi ile hareket ediyoruz" ifadesi yer aldı.