AB zirvesinde Merkel ve Macron’dan Türkiye açıklamaları
Türkiye’nin Oruç Reis’i yeniden Doğu Akdeniz’e göndermesi Avrupa Birliği zirvesi gündem maddelerinden biri oldu. Brüksel’de gerçekleşen basın toplantısında AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamalarda bulundu. Liderler Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasını eleştirdi.
AB liderler zirvesinin Brüksel’deki toplantısında gündem maddesi Türkiye oldu. Zirvenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Emmanuel Macron ve Angela Merkel, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.
Almanya Başbakanı Merkel, “Türkiye’nin Akdeniz’de attığı adımların gerilimi tetiklediği konusunda mutabakata vardık. İlişkilerin geliştirilmesi hem AB’nin hem de Türkiye’nin yararına olacaktır” dedi.
DİYALOG İSTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR
Merkel’den sonra söz alan Fransa lideri Macron ise, “Zirvede, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a olan desteği yinelendi. Ancak desteğimiz sürerken Türkiye’yle diyalog kurma isteğimiz de devam ediyor” diye konuştu.
“TÜRKİYE TEK TARAFLI EYLEMLERDE BULUNDU”
Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti.
Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum." dedi.
Michel, bugünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşarak Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- 'Öldü' sanılıp morga koyuldu, kurtarıldıktan sonra öldü
Video Haberler
- CHP'li Özel: Milletin saray hükümetinden sıtkı sıyrıldı
- TTB: Dr. Ülkü’yü önlenebilir bir nedenden kaybettik
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
En Çok Okunan Haberler
- O savcı bakan yardımcılığına atandı!
- MHP'den 'askıda ekmek' kampanyası
- Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Yandaş sendikadan soru iddiası
- Veli şikâyeti mobbinge dönüştü
- 6 takıma puan silme cezası!
- Ayıplı çıkan sıfır otomobil için hukuk zaferi
- Mısır istihbaratı, sadece istihbarat mı?
- TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri durduruldu
- 'Öldü' sanılıp morga koyuldu, kurtarıldıktan sonra öldü