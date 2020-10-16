AB zirvesinde Merkel ve Macron’dan Türkiye açıklamaları

16 Ekim 2020 Cuma, 16:43

AB liderler zirvesinin Brüksel’deki toplantısında gündem maddesi Türkiye oldu. Zirvenin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Emmanuel Macron ve Angela Merkel, Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, “Türkiye’nin Akdeniz’de attığı adımların gerilimi tetiklediği konusunda mutabakata vardık. İlişkilerin geliştirilmesi hem AB’nin hem de Türkiye’nin yararına olacaktır” dedi.

DİYALOG İSTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR

Merkel’den sonra söz alan Fransa lideri Macron ise, “Zirvede, Avrupa Birliği’nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a olan desteği yinelendi. Ancak desteğimiz sürerken Türkiye’yle diyalog kurma isteğimiz de devam ediyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE TEK TARAFLI EYLEMLERDE BULUNDU”

Zirvede birçok konunun yanı sıra Doğu Akdeniz'deki durumu da görüştüklerini aktaran Michel, "Türkiye'nin tek taraflı eylemlerde bulunduğunu" savunarak bundan üzüntü duyduklarını ifade etti.

Michel, Doğu Akdeniz ve Türkiye hakkındaki bir soru üzerine "Aralık ayında bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Burada Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki durumu değerlendirmeyi planlıyoruz. Ben, bu yaklaşımı izlemeyi öneriyorum." dedi.

Michel, bugünkü toplantıda, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi liderlerinin birer sunum ve konuyla ilgili kısa bir görüşme yaptıkları bilgisini paylaşarak Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceklerini vurguladı.