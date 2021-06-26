AB Zirvesi’nden çıkan kararlar Ankara’yı memnun etmedi, ‘oyalama taktiği’ denildi

26 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde “Türkiye” başlığında kabul edilen kararlara Ankara’dan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, “Bu kararlar, beklenilen ve gereken adımları içermekten uzaktır” açıklaması yaptı. Türkiye’nin, gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve işbirliğinin başlatılması için üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiği görüşü aktarıldı. Dışişleri açıklamasında, “AB’nin, gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelemesi, bir oyalama taktiği, irade eksikliği ve bir iki üye ülkenin AB üyeliklerini kötüye kullanması olarak görülmektedir. Metinde adaylık statümüze atıfta bulunulmasından kaçınılması da bu görüşümüzü teyit eder niteliktedir” denildi.

‘YARDIM TÜRKİYE’YE DEĞİL, SURİYELİLERE’

AB’ye hukukun üstünlüğü ve temel haklar alanlarında diyalog önermek yerine, katılım müzakerelerinin önünü açma çağrısında bulunuldu. Bu çerçevede, 23. ve 24. fasıllarda Türkiye’de daha hızlı gelişme kaydedilmesinin zemininin oluşturulabileceği kaydedildi. AB’nin Türkiye’ye sağlayacağı mali yardım paketiyle ilgili olarak da “Yardım paketi, Türkiye’ye değil, Suriyeli sığınmacılara yönelik olup, esasen AB’nin kendi huzur ve güvenliğinin teminatı için atılacak bir adımdır. Göç işbirliğinin sadece mali boyuta indirgenmesi, büyük bir yanılgıdır. Bu alanda yakın işbirliği hedeflenmesi herkes için yararlı olacaktır” açıklaması yapıldı.

Zirve kararlarının Kıbrıs’a ilişkin bölümlerinin de eleştirildiği açıklamada, “AB bir kez daha Kıbrıs Türklerini yok saymış ve eşit haklarını görmezden gelmiştir. AB’nin bu tutumu devam ettiği sürece, Kıbrıs meselesine yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir” görüşüne yer verildi.

AB’DE ‘İLERLEME VAR’ GÖRÜŞÜ

AB tarafı ise Türkiye tarafından yeterli görülmese de Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi konusundaki teknik görüşmelerin başlamasının “ilerleme” olduğu görüşünde. AB çevrelerinde teknik görüşmelerin başlaması ve Türkiye’ye sağlanan sığınmacı yardımının sürdürülmesi konusundaki niyet beyanlarının Ankara ile Brüksel arasındaki “pozitif gündem” çerçevesinde gerçekleştiği, dolayısıyla bunların ileride atılacak somut adımların işareti olduğu dillendiriliyor.

TÜRKİYE’YE 3 MİLYAR AVRO AKTARILACAK

AB tarafında Gümrük Birliği teknik görüşmelerinin gecikmeli başladığı, bu gecikmenin sebebinin ise Ticaret Bakanı’nın ve yardımcısının değişmesi nedeniyle yaşandığı belirtiliyor. Gümrük Birliği konusundaki teknik komisyon toplantısının ise gelecek ay yapılması bekleniyor. AB Zirvesi kararlarında Türkiye’yle sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meselelerde üst düzey diyaloğun sürdürüleceği belirtilse de diyalog takvimine ilişkin bir netleşme bulunmuyor. AB’nin Türkiye’ye sağlayacağı 3 milyar Avro tutarındaki ek mülteci yardımının ise buna ilişkin teklifin AB Konseyi ve AB Parlamentosu’nda kabul edilmesinin ardından aktarılacağı belirtiliyor.

AB Liderler Zirvesi bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümünde, Doğu Akdeniz’de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve işbirliğini geliştiren ilişkilerin, AB’nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı. AB’nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir biçimde ortak çıkarları içeren pek çok alanda işbirliğini artırmaya hazır olduğuna işaret edildi. Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili gelişmelerin endişe kaynağı olduğu da bildiride dikkat çeken maddelerden. Siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alındığına işaret edilerek bunların demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarında gerilemeye neden olduğu belirtiliyor.