ABB, Kızılay’a cami yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kumrular Sokak ile Necatibey Caddesi’nin kesişiminde bulunan alana cami yapılması için protokol imzalandı.
Yaklaşık 4 bin metrekarelik alana yapılacak olan 1500 kişi kapasiteli cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine yapılacak. Protokole göre caminin yer aldığı alanda çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da bulunacak. Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Dolmuş esnafı, Güvenpark’tan yolcu alabilecek. Dolmuşların Güvenpark’tan taşınmasıyla, yeşil alan yaklaşık 2 bin metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek. İnşaatın 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek ibadete açılması planlanıyor.
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