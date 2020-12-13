ABB'de koronavirüse yakalanan personel sayısı belli oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) koronavirüse (Covid-19) yakalanan personel sayısının bin 575'e yükseldiği belirtildi. Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren personel sayısının 6 olduğu açıklandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, 30 bini aşkın personeli bulunan Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerinde Covid-19’a yakalanan personel sayısının bin 575'e yükseldiğini duyurdu.
Covid-19 sebebiyle bugüne kadar 6 Ankara Büyükşehir Belediyesi personelinin yaşamını yitirdiğini de açıkladı.
''DAHA SIKI UYGULANACAKTIR''
Gültekin, “Vatandaşlarımızın ve mesai arkadaşlarımızın sağlığı bizim için kıymetlidir. Bu bakımdan, daha önce alınan ziyaretçi kısıtlaması kararı tüm birimlerde daha sıkı uygulanacaktır” duyurusunda bulundu.
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