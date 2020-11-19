19 Kasım 2020 Perşembe, 13:42

ABD, 10 yıl aradan sonra Venezüella'ya büyükelçi atadı. James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosu'nun sesli oylamasıyla onaylandı.

Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi. James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezüella politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

ABD-Venezüella ilişkileri, eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.

ABD ve Venezüella, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı. ABD öncülüğünde onlarca ülkeden oluşan koalisyon, Nicolas Maduro'nun kazandığı 2018 seçimleri hileli olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.

Fotoğraf: Reuters