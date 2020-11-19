ABD 10 yıl aradan sonra Venezüella'ya büyükelçi atadı
ABD, Venezüella’yla kesilen ilişkiler nedeniyle Caracas'taki büyükelçisinde hiç diplomat olmamasına rağmen 10 yıl sonra bir büyükelçi atadı. Yeni elçi James Story, görevini komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürütecek.
ABD, 10 yıl aradan sonra Venezüella'ya büyükelçi atadı. James Story'nin büyükelçi adaylığı, çarşamba günü ABD Senatosu'nun sesli oylamasıyla onaylandı.
Story'nin ABD'nin Caracas Büyükelçiliği görevini, komşu Kolombiya'nın başkenti Bogota'dan yürüteceği belirtildi. James Story'nin, ABD başkanı seçilen Joe Biden döneminde ABD'nin Venezüella politikasına rehberlik etmede önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.
ABD-Venezüella ilişkileri, eski Venezüella Devlet Başkanı Hugo Chavez döneminde bozulmaya başlamıştı.
ABD ve Venezüella, 2010 yılından bu yana karşılıklı büyükelçi atamadı. ABD öncülüğünde onlarca ülkeden oluşan koalisyon, Nicolas Maduro'nun kazandığı 2018 seçimleri hileli olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.
Fotoğraf: Reuters
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