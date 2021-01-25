ABD Başkanı Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yaptı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD'nin 46. başkanlığı görevine gelen Biden, Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Biden'ın Macron'a ABD'nin "en eski müttefiki" Fransa ile ikili bağlarını güçlendirmek istediğini söylediğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yinelediği aktarıldı.
İki liderin, iklim değişikliği, Covid-19, küresel ekonomik iyileşme gibi ortak sorunları ele almada, yakın iş birliğinin gerekliliği konusunda mutabık kaldıkları belirtilen açıklamada; Çin, Orta Doğu, Rusya ve Sahel gibi dış politika önceliklerinde birlikte çalışmak konusunda hemfikir oldukları kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
- Çakıcı'ya 'AKP'li plaka!
- 'AYM kendi kararı uygulanmayınca verdiği tepkiyi versin'
- Ankara-Sivas YHT hattına 2 milyar lira daha
- Akkuyu Nükleer AŞ'den 'fay hattı' açıklaması
- Uğur Mumcu katledilişinin 28. yıldönümünde unutulmadı
- Oyuncu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti