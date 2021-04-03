ABD Başkanı Biden’dan 'şiddetli saldırı' açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, bugün bir sürücünün aracıyla ABD Kongresi yerleşkesindeki barikatlara çarparak 1 polisin yaşamını yitirmesine, 1 polisin de yaralanmasına neden olmasıyla ilgili "şiddetli saldırı" değerlendirmesinde bulundu.
ABD Kongresi yerleşkesindeki bir araç barikatlara çarparak 1 polisin yaşamını yitirmesine, 1 polisin de yaralanmasına neden oldu. ABD Başkanı olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD Kongresi yerleşkesinde bir güvenlik noktasında yaşanan ve polis memuru William Evans'ın ölümüne, bir meslektaşının da yaralanmasına yol açan şiddetli saldırıyı duymaktan derin üzüntü duyuyoruz" ifadesini kullandı.
Polis Evans'ın ailesine ve yakınlarına taziye mesajı gönderdiğini belirten Biden, olaya ilişkin olarak iç güvenlik danışmanından sürekli bilgi aldığını ifade etti.
Saldırıya anında yanıt veren Kongre polisi ve Ulusal Muhafızlara teşekkür eden Biden, bir Kongre polisini kaybetmiş olmanın acısını yaşarken, Beyaz Saray'daki bayrakların yarıya indirilmesi için talimat verdiğini bildirdi.
BARİKATLARA ÇARPTI
ABD Kongre Polis Departmanı Müdür Vekili Yogananda Pittman, düzenlediği basın toplantısında, yerel saatle 13.00'te bir şüphelinin aracıyla iki polis memurunu ezdiğini, ardından Kongre çevresindeki barikatlara çarptığını söyledi. Pittman, "Şüpheli, aracından elinde bıçakla çıktı. Polis memurlarımız duruma müdahale etti. Şüphelinin sözlü uyarılara uymaması üzerine polislerimiz ateş açtı. Şu anda şüphelinin ölü olduğunu biliyoruz" demişti.
Olayda 2 Kongre polisinin yaralandığını belirten Pittman, "Çok ama çok üzülerek söylüyorum ki yaralı polislerimizden birisi yaşamını yitirdi" bilgisini vermişti.
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