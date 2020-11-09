ABD Başkanı Trump, Savunma Bakanı Esper’in görevine son verdi
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper’in görevine son verdiğini duyurdu. Trump, “Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Sayın Miller'ın şu andan itibaren Savunma Bakanlığına vekaleten atandığını duyurmaktan memnuniyet duyarım. Mark Esper’in görevine son verildi. Kendisine hizmeti için teşekkür ederim” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
Video Haberler
- Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz
- İzmir'deki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Depremde dev beton blokların araçların üzerine düşme anı
- Taburcu olan Ayda bebekten ilk görüntüler!
- Polisten depremzedeler için kurulan dayanışmaya müdahale
- İYİ Parti'li Cesur'dan kürsüden Aşık Mahzuni'li mesaj!
- Ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı
- Korkunç an! Karşıya geçmek isterken TIR'ın altında kaldı
- Arınç'tan Berat Albayrak itirafı!
- Öksürük sesiyle koronavirüslü hastayı böyle tespit etti
En Çok Okunan Haberler
- Bakan Albayrak'ın 'Keşke'si
- Erdoğan'dan istifa sonrası ilk konuşma
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişme
- Canlı yayında 'kafan güzel' tartışması
- Albayrak’ın istifası sonrası Portakal’dan çarpıcı yorum
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama