ABD Büyükelçiliği'ne tepki gösteren Türklere AKP’li vekilden yanıt: "Vize vermeyin"
AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'in ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasına yanıt veren Türk kullanıcılara gönderme yaparken kullandığı ifadeler tepki çekti.
ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında Afgan göçmenler konusunda bir "anlaşma" veya "pazarlık" yapıldığına dair iddiaların doğru olmadığı belirtilmişti.
Kimi sosyal medya kullanıcıları Büyükelçiliğin ilgili açıklamasının inandırıcılıktan uzak olduğunu dile getirerek tepki gösterdi.
AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ise büyükelçiliğin açıklamasını alıntıladığı mesajında skandal ifadeler kullandı.
AKP'li Özel, sözkonusu paylaşımında iş bulamadığı veya daha iyi koşullarda çalışmak istediği için ABD'ye gitmek isteyenlere göndermede bulunup "ABD Büyükelçiliği, bu tweetin altında doluşup kendilerine yalancı diyen McDonald's kasiyer adaylarına vize vermemeli. Bırakın mühendis (!) kalsınlar" diye yazdı.
Büyük tepki çeken paylaşımını kısa süre içerisinde silen Özel, yeni bir açıklama yapmadı.
İşte Özel'in paylaşımı:
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