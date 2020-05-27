ABD Çin ticaret savaşı yeniden alevleniyor

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 10:27

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Çin’in Hong Kong’daki askeri tedbirleri içeren ulusal güvenlik yasasına ilişkin yaptırım uygulamayı planlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı Hong Kong vatandaşlarının hak ve özgürlüklerinin kısıtlanacağını belirttiğiulusal güvenlik yasası dolayısıyla Çinli yetkililerin ve işletmelerin işlemleri üzerinde kontroller uygulama ve varlıklarını dondurabilme uygulamalarını içeren yaptırımlar uygulayabilir.

Konuya yakın kaynaklar, üzerinde düşünülen diğer önlemlerin Çin Komunist Parti yetkililerine yönelik vize kısıtlamaları olduğunu belirtti.

Konunun gizliliğinden dolayı anononim kalmayı tercih eden kaynaklar, kurumlar arası görüşmelerin devam ettiğini ve yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağına veya nasıl kullanılıcağına ilişkin nihai bir karar alınmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Beyaz Saray’da olası yaptırımların sorulduğu soruya yönetiminin şu an konu üzerinde çalıştığını hafta sonuna doğru konuya dair açıklama yapılacağını söyleyerek yanıt verdi.

Dolar, Trump yönetiminin Çin karşısında bir dizi yaptırım uygulamayı değerlendirmesinin etkisiyle yükseldi ve Çin Yuanı geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, Çin'in Hong Kong'a yönelik yeni ulusal güvenlik yasasından dolayı Çinli yetkililerin ve işletmelerin para transferlerini durdurup varlıklarını dondurabileceği belirtildi.

YAPTIRIM ENDİŞESİYLE DOLAR YÜKSELDİ

Dolar offshore yuan dışında yüzde 0.4 yükseldi. Traderlar spekülatif hesapların ABD - Çin gerginliği nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelanda dolarlarında uzun pozisyonlarını kapattığını belirtti.

Sydney'de National Australia Bank Ltd. Döviz stratejisti Rodrigo Catril, "Bu şu anda tamamen risk algısıyla alakalı ve iki ileri bir geri gitme durumu var. Tüm dünyada ekonomilerin yeniden açılması risk iştahını destekliyor, ancak ABD - Çin gerginliği üstün geliyor." dedi.

Dolar/offshore yuan paritesi protestoların Hong Kong sokaklarına geri dönmesiyle birlikte yüzde 0.4 yükselerek 7.1702'den işlem gördü. Yarı özerk şehrin hisse senedi göstergesi Hang Seng Endeksi üç günden bu yana ilk kez düştü. Offshore yuan Eylül'de görülen rekor düşük seviyeye yüzde 0.3 uzaklıkta bulunuyor.

Londra'da Credit Agricole SA G - 10 paraları araştırma birimi yöneticisi Valentin Marinov, "Dolar/offshore yuandaki fiyat hareketi, döviz piyasasının ABD ile Çin arasında artan gerginliğe ilgisizliğinde çatlaklar oluşmaya başladığının ilk sinyalleri olabilir. Burada önemli olan resmi dolar/yuan paritesinin piyasa beklentisinin çok altında olmasına karşın hareketin sürmesi ve son günlerde şirketlerin önemli miktarda dolar/offshore yuan sattığını duyuyor olmamız." dedi.

Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), Salı günü iki ayın düşüğünü görmesinin ardından fazla değişmedi. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan azalarak yüzde 0.69 oldu. Dolar/yen paritesi 107.55'te fazla değişmedi.

Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre Japonya Çarşamba günü 1 trilyon doların üzerinde yeni bir ekonomik teşvik paketi açıklayacak. Bu yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan ikinci büyük paket olacak. Tahvil ihraçları 2020 mali yılında 200 trilyon yenin üzerine çıkacak. Daha önceki tahmin 152.8 trilyon yen civarındaydı.