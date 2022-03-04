ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'ye geldi
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a geldi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman İstanbul'a geldi.
Sherman'ı, İstanbul Havalimanında ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu temsilcileri karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Sherman'ın, İstanbul ve Ankara'da temaslarda bulunduktan sonra Madrid, Rabat, Kazablanka, Cezayir ve Kahire'ye gitmesi bekleniyor.
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