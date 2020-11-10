ABD Dışişleri Bakanı: "Tüm oyları sayacağız"
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Joe Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş sürecinin olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Trump yönetiminin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak." yanıtını verdi. Pompeo, ayrıca tüm oyların tekrar sayılacağı bilgisini de paylaştı.
Pompeo, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Biden'ın ekibi ile yumuşak bir geçiş olup olmayacağı ve iktidar değişiminin sekteye uğramasının ABD ulusal güvenliği için risk teşkil edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Mike Pompeo, şöyle konuştu:
"Trump yönetimin ikinci dönemine yumuşak bir geçiş olacak. Biz hazırız. Dünya burada olanları izliyor. Tüm oyları sayacağız. Süreç tamamlandığında, anayasanın oldukça açık bir şekilde önümüze koyduğu bir süreç var. Dünya, geçiş sürecinin bugün olduğu gibi 20 Ocak öğlene 1 dakika kalaya kadar başarılı bir şekilde görevinin başında olan Başkanla birlikte işlevsel bir Dışişleri Bakanlığının olacağından da emin olabilir. Daha önce geçiş sürecinin öbür tarafında yer aldım. ABD'nin muhafızlarının ulusal güvenlik işlevini yerine getireceği konusunda yapılması gereken her şeyi yapacağı konusunda güvenimiz tamdır."
Seçimlerle ilgili yasal sürecin devam ettiğini vurgulayan Pompeo, 2000 yılındaki seçimlerde sonuçların 37 gün sonra değiştiğini hatırlatarak, yasal süreçle her oyun yasal ve uygun şekilde kullanıldığının tespit edilmesi ile geçiş sürecinin başarılı bir şekilde yapılacağını kaydetti.
Mike Pompeo, bir gazetecinin, "Dışişleri Bakanlığı başka ülkelerdeki seçimlerin adil ve şeffaf olması, seçimi kaybedenlerin yenilgiyi kabul etmesi konusunda her zaman açıklama yapıyor. Başkan Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi bu açıklamaları itibarsızlaştırmıyor mu?" şeklindeki sorusuna, "Bu gülünçtür. Bunu sorduğunuzda gülünç olduğunu biliyordunuz." diyerek tepki gösterdi.
En Çok Okunan Haberler
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- 'Erdoğan onu partinin başına getirecektir'
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
Video Haberler
- Yunan televizyonunda 09.05 sirenleri heyecan yarattı
- Lütfi Elvan yemini yanlış okudu!
- TFF'den 10 Kasım'a özel forma
- Galata Köprüsü'nde Formula 1 şovu
- Müge Anlı’da skandal olay
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
En Çok Okunan Haberler
- 'Hastanelerde yer yok' dedi, görevinden alındı!
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Mehmet Ceyhan: Üç belirtiyi görürseniz doktora başvurun
- Leman'dan çok konuşulacak Berat Albayrak kapağı
- Mısra Öz'den çok sert 'Lütfi Elvan' tepkisi!
- Hareketi tepki çekmişti: Görüntüsünü izlemiş
- 'Erdoğan onu partinin başına getirecektir'
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta