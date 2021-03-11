ABD Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilgili soruyu yanıtladı: S-400'ler gündemdeydi

11 Mart 2021 Perşembe, 09:20

ABD’de göreve başlayan Dışişleri Bakanı Blinken Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda dış politikayla ilgili soruları yanıtladı. “Biden yönetiminin dış politika öncelikleri” oturumunda Türkiye, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşanan kriz ve Rusya'dan satın alınan S-400 krizi üzerinden gündeme geldi.

Blinken S-400’lerle ilgili, “Uluslararası hukukun ya da S-400 vakasında olduğu gibi NATO müttefiki taahhütlerinin ihlal edildiğini değerlendirdiğimiz Türkiye’nin de atmış olduğu adımlar dahil olmak üzere tüm adımlara dikkat çektik” dedi.

DOĞU AKDENİZ’DE GÜNDEMDE

“Son birkaç yıldır ve yönetimin görevde olduğu son dönemde, Doğu Akdeniz’de atılan bazı adımları ve özellikle Türkiye’nin enerji kaynakları ya da kıta sahanlığı konuları bağlamında attığı adımları endişeyle takip ettik” diyen Blinken, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“ABD’nin Doğu Akdeniz’deki tüm tarafların istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün sağlanması ve savunulmasında; bölgede ortaya çıkan anlaşmazlıkların askeri yöntemler ya da provokatif adımlarla değil barışçı ve diplomatik yollarla çözülmesinde rol oynaması önemli.”

TANSİYON DÜŞTÜ

Son haftalarda bazı ilerlemelerin kaydedildiğini söyleyen Blinken, “Olumlu gelişmelerden biri bölgede tansiyonun düşmesi oldu. Türkiye daha verimli bir şekilde ilerlemek amacıyla AB ile ve diğer taraflarla diyaloga girdi. Buna destek veriyoruz. Sürecin bu şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya çalışmayı da sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

"ABD MÜZAKERELERE DOĞRUDAN ANGAJE OLACAK"

Blinken ayrıca, Kıbrıs konusundaki son durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu olarak birleştirecek kapsamlı bir anlaşmayı güçlü şekilde destekliyoruz. Birleşmiş Milletler'in kritik rolünün desteklenmesi de dahil bu yaklaşımı güçlendiren çabaları destekleyeceğiz" yorumunu yaptı.

ABD'nin diplomasisiyle Kıbrıs müzakereleri konusuna doğrudan angaje olacağını belirten Blinken, "Bu çabalarda doğrudan Amerikan angajmanını göreceksiniz" dedi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi